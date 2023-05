Russland greift im Kampf gegen Europa nach Afrika

Im ewigen Daseinskampf, im Kampf um Macht und Einfluss, Bodenschätze und andere Ressourcen befindet sich auch die Russische Föderation. Was von Putins Fake-News-Medien und geheimdienstlich gesteuerten Subversionsmedien verbreitet wird, ist das Bild einer Nation, die nur ihren Platz an der Sonne suche und mit dem eurasischen Imperium eine Politik der Multipolarität der Macht verfolge. Was genau darunter zu verstehen ist, zeigen die Gebietsannexionen der Russischen Föderation in der Ukraine, der Krieg in Georgien und die Destabilisierung des Balkans. Versteckt oder offen ist die Russische Föderation an vielen Ecken der Welt ungefragt und uneingeladen am Werk, um die Völker von ihren Bodenschätzen zu befreien und sie einer asiatischen Despotie zu unterwerfen.

So auch in Afrika. Tausende Söldner der „Gruppe Wagner“ sind in mehreren afrikanischen Ländern aktiv. In der Zentralafrikanischen Republik etwa unterstützen nach Angaben des russischen Botschafters 1890 „russische Ausbilder“ die Regierungstruppen im Bürgerkrieg. In Libyen sollen bis zu 1200 Wagner-Söldner aufseiten des Rebellenführers Chalifa Haftar kämpfen. In Mali hat die pro-russische und anti-westliche Militärjunta Beobachtern zufolge ebenfalls hunderte Wagner-Kämpfer ins Land geholt.

Wagner-Eigentümer Jewgeni Prigoschin brachte es unter Putin von einem abgeurteilten Kriminellen zu einer einflussreichen Größe und baute sich mit Hilfe russischer Steuergelder seine Privatarmee auf, die vor allem Kriminelle und menschlichen Bodensatz aus den Haftanstalten Russlands und Afrikas rekrutiert. Schon während der Regentschaft Omar al-Baschirs im Sudan gingen Genehmigungen für Goldminen an die russische Firma „M-Invest“, die mutmaßlich vom Oligarchen und Wagner-Kapo Prigoschin kontrolliert wird. Dadurch erhielten seine Schergen auch den Auftrag für die Sicherung der M-Invest-Goldminen im Sudan.

Neben dem Sudan wird in ganz Afrika gewühlt wie zu den besten Tagen der Sowjetunion. Die „Wagner-Gruppe“ dürfte dafür genauso ein Vehikel sein, wie Staatsbesuche von Außenminister Sergej Lawrow, aber auch Militärkooperationen und Waffengeschäfte sowie teilweise Gratis-Lieferungen von Nahrungs- und Düngemitteln. Wohl zum Dank konnte Moskau auch bei der UN-Resolution zum Angriffskrieg in der Ukraine 15 Enthaltungen aus Afrika verbuchen; Eritrea und Mali schlugen sich mit einem Nein noch deutlicher auf Russlands Seite. Das Nachsehen dabei hat Europa, denn Frankreich verliert durch die russische Wühlarbeit, die mit antikolonialistischer Propaganda immer wieder antifranzösische Unruhen im frankophonen Afrika anheizt, auf absebare Zeit wohl auch seinen letzten Einfluss auf dem schwarzen Kontinent und Europa damit seinen letzten Zugriff auf Afrika, das damit ganz in die Hände Russlands und Chinas fallen würde.

Neben der Geschäftemacherei und dem Sammeln von Stimmen für UN-Resolutionen fällt auch die Chaotisierung der Welt ins Auge. Der Politik der Russischen Föderation verdankt Europa auch die nicht enden wollenden Elendszüge von Millionen Fremden. So werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits wird der Westen destabilisiert. Andererseits wird die völkische Zusammensetzung Europas dem Rassebabel Vorderasiens angeglichen und somit empfänglich für die „Segnungen“ der Russischen Föderation und ihrer Khane und Tamerlane gemacht.

Revolutionäre Nationalisten in Europa müssen daher die Frontstellung und Mobilmachung des afroasiatischen Raumes gegen Europa durch Russland als Kampfansage und als Bedrohung unserer äußeren sowie inneren Sicherheit verstehen. Russophile Anwandlungen durch Rechtspopulisten, Neurechte und altlinke Kommunismusnostalgiker sind daher als Verrat an den Lebensinteressen unseres Kontinentes und damit auch des deutschen Volkes zu betrachten. Unser Europa als Festung, Lebensraum und Urheimat weißer Völker muss und wird ein Europa ohne Moskau und Washington sein!