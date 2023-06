Flugblattverteilung in Gottmadingen (BaWü)

Wie auf unserer Seite berichtet, flutet das Landratsamt Konstanz derzeit unzählige Gemeinden des Landkreises mit Asylforderern. Zahlreiche neue Asylkaschemmen wurden errichtet sowie geschlossene Einrichtungen wieder in Betrieb genommen. Betroffen von dieser katastophalen Überfremdungspolitik und den zumeist damit einhergehenden drastischen Konsequenzen für die Sicherheitslage vor Ort ist auch Gottmadingen. In der Gemeinde wurden Teile einer alten Realschule zu einer sogenannten „Notunterkunft“ umgebaut, in der bis zu 200 Migranten Platz finden sollen.

Diese Politik des Landratsamtes Konstanz wird von unseren Aktivisten vor Ort nicht widerstandlos hingenommen. Am heutigen Sonntag wurden daher hunderte Flugblätter in Gottmadingen verteilt. Die Partei „Der III. Weg“ steht für ein sofortiges Ende der Massenzuwanderung art -und kulturfremder Asylforderer in unsere Heimat. Für Scheinasylanten und Wirtschaftsflüchtlinge ist weder Platz in Gottmadingen, im Landkreis Konstanz noch anderswo in unserer deutschen Heimat!