NRJ-Tag in Berlin

Die nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) Berlin/Brandenburg führte gestern einen Gemeinschaftstag durch. Neben sportlichen Aktivitäten wie Fitness, Boxen und Kraftsport stand heute vorallem die Gemeinschaft im Vordergrund. Neue Interessenten konnten sich austauschen, unsere Jugend kennenlernen und sich ein Bild unserer Organisation verschaffen.

Nach dem Sportprogramm ging es zum benachbarten See, um sich abzukühlen. Auch hier nutzte die Gemeinschaft die Gelegenheit und führte Gruppendisziplinen im Wasser durch, was jede Menge Spaß brachte. Neben grundsätzlicher Disziplin, weltanschaulicher Festigung und der Festigung des allgemeinen Gemeinschaftsgefühl, sorgt jedes Treffen auch dafür, die eigenen Stärken zu erkennen und Schwächen zu kompensieren. Unsere Nationalrevolutionäre Jugend wächst und wirkt immer anziehender für junge Menschen unseres Volkes, die ein Leben in Sinnlosigkeit, Dekadenz, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum vehement ablehnen. Hol das Beste aus Dir raus, für Dich, die Gemeinschaft und dein Volk. Hinterlasse Spuren in dieser Welt, werde Nationalrevolutionär. Komme zur NRJ!