Berlin/Brandenburg: Unsere Nationalrevolutionäre Jugend wächst

Ungebrochen zeigt sich das Interesse an unserer nationalrevolutionären Jugendorganisation NRJ, und das im gesamten Bundesgebiet. Fast täglich melden sich junge Landsleute. Jungs und Mädels, die aktiv für ihre Region und Heimat werden möchten und eine starke Gemeinschaft suchen. Das jugendliche Dasein in der derzeitigen BRD ist geprägt von Perspektivlosigkeit, egoistischem Handeln und Denken und totalem Individualismus. Dazu kommen Vereinsamung, Ausgrenzung und Konsumdruck. Für Viele findet sozialer Kontakt fast nur noch digital statt, was sich in der persönlichen und zwischenmenschlichen Entwicklung immer weiter negativ bemerkbar macht. Andere flüchten sich zum Wochenenende in kollektive Besäufnisse oder entfliehen der bitteren Realität in den Drogenrausch. Die Zahl jener Jugendlichen in Deutschland, die Schuleinrichtungen ohne Abschluss verlassen, bleibt mit fast 50.000 jährlich seit Jahren signifikant hoch.

Das wiederum nährt den Markt im Niedriglohnsektor, der ohnehin durch den starken Zuzug von Ausländern dauerhaften Zuwachs erfährt. Die stetige Abwertung des traditionellen Familienbildes in Deutschland gibt der von Existenzängsten geplagten Jugend den Rest. Dieser dramatischen Entwicklung stellt sich unsere nationalrevolutionäre Jugend entgegen. In einer starken Gemeinschaft wird der einzelne in seinen Stärken gefördert und Schwächen ausgeglichen. Ziel ist es, das Gesamtpotanzial jedes Einzelnen zu erkennen und entsprechend zu fördern und so bestmögliche Leistungen erzielen. Davon profitiert letztlich nicht nur der junge Nationalrevolutionär in seinem gesamten Leben, sondern auch unsere politische Gemeinschaft. Gute Schul-, Studien- und/oder Ausbildungsabschlüsse öffnen im Leben mehr Türen und ermöglichen hervorragende Ausgangsmöglichkeiten für verantwortungsvolle Berufe. Politisch stehen unserer Bewegung in Zukunft so wertvolle Kader zur Verfügung, die fest im Leben stehen und so als Vorbilder weitere Generationen im weltanschaulichen Sinne erziehen können.

Theorie & Aktion

Um diese Ziele zu erreichen, finden regelmäßig Treffen auf regionaler und bundesweiter Ebene statt, um gemeinsam zu lernen, sich fit zu machen und die Organisation weiter auszubauen. Unser Jugend-Stützpunkt in Berlin/Brandenburg veranstaltet monatlich solche Ganztagstreffen, um sich ausgiebig zu schulen und die Struktur zu festigen. Vergangenen Sonnabend kamen so wieder zahlreiche junge Nationalisten zusammen und nutzten die Angebote des Stützpunktes. In der Theoriearbeit ging es diesmal um eine kleine Einführung im Umgang mit digitalen Kommunikationsmitteln und Verhalten in sozialen Netzwerken. Des weiteren wurde im zweiten Teil die Notwendigkeit unseres politischen Wirkens näher aufgezeigt und ermittelt, welche Möglichkeiten uns im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen, um eine wirkungsvolle Teilhabe bei der Willensbildung des Volkes zu erreichen. Erzieherisch geht es auch immer bei der Verpflegung zu. Fernab vom ungesunden Fertigessen der Supermärkte werden alle Mahlzeiten immer frisch, gesund und abwechslungsreich zubereitet. Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den sogenannten Alltagssüchten wie Tabak und Alkohol: kaum einer unserer jungen Nationalrevolutionäre in Berlin/ Brandenburg quält sich mit diesen überflüssigen und ungesunden Lastern.

Sport und Charakterbildung

Der Großteil der deutschen Jugend ist mit Übergewicht, bedingt durch ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, gezeichnet. Unsere nationalrevolutionäre Jugend möchte auch dieser Entwicklung entgegenwirken und als Vorbild eine alternative Lebensweise aufzeigen. Regelmäßige Sporteinheiten in der Gemeinschaft schaffen Disziplin und formen den Charakter. Kontinuierliches Training schafft Erfolgserlebnisse und schweißt die Gruppe zusammen. Viele neue Mitglieder können schon nach wenigen Monaten positive Veränderungen am eigenen Körper feststellen und begeistern wiederum andere, ebenfalls aktiv zu werden. Unsere nationalrevolutionäre Jugend lebt somit in sämtlichen Lebensbereichen eine positive Alternative zum Ist-Stand der deutschen Jugend vor und zeigt an sich selbst, dass es auch anders geht, anders gehen muss.

Melde Dich bei uns und werde Teil unserer Jugendbewegung, werde Vorbild.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!