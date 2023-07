„Pride Month“? Nicht mit uns! Nationalrevolutionäre Gegenaktionen in Württemberg

Auch im Jahr 2023 stand der Juni unter den Zeichen des sogenannten homo-propagandistischen „Pride Month“. In vielen Städten unserer Heimat wurden diesbezüglich „Christopher Street Day“-Paraden (CSD), initiiert von volks- und familienfeindlichen Verbänden, veranstaltet. Auf diesen Veranstaltungen wird durch perfide und perverse Mittel versucht, das Volk zu indoktrinieren und somit eine Normalisierung von widernatürlichen sexuellen Neigungen und Fetischen herbeizuführen.

Neben politischen und „kulturellen“ Institutionen beteiligen sich auch Firmen und Konzerne an der Propaganda-Schau. Wer nicht mit dem Regenbogen glänzt, wird gerne auch mal genauer unter die Lupe genommen und es wird versucht, die Meinungsfreiheit zu untergraben. Leider mit Erfolg: Wer sich gegen die radikale Homo-Sex-Lobby stellt, wird diffamiert und bloßgestellt – egal, welche sexuelle Neigung der Gegner aufweist. Selbst vor Homosexuellen, welche sich diesem Trend entgegenstellen, wird nicht halt gemacht. Dies beweisen unzählige Fälle von Homosexuellen in der AfD.

Auch durch die Veränderung unserer Sprache wird versucht, den homogenen heterosexuellen Konsens in Deutschland aufzubrechen. Groteskerweise wehren sich auch hiergegen besonders – von den Machthabenden herbeigerufene – muslimische Einwanderer. Um all diesen Auswüchsen eine natürliche Alternative entgegenzustellen, waren Aktivisten unserer Bewegung auf den Straßen Württembergs aktiv und führten Aktionen gegen diese Trends durch. Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der Aktivitäten unserer Streiter.

Aktiv für unsere Familien

Rund um den sogenannten „Pride Month“ verteilten unsere Württemberger tausende Flugblätter in den Städten Reutlingen, Esslingen, Geislingen an der Steige und Heilbronn. Hierbei wurden zahlreiche Deutsche über unsere Ziele in Bezug auf die Bewahrung unserer Familien vor der ausufernden Homo-Propaganda informiert.

In Reutlingen wurde am Vorabend des erstmalig stattfindenden CSDs mit einer Banneraktion gegen die Homo-Parade demonstriert. Ein ausführlicher Bericht über die Vorkommnisse in Reutlingen ist hier zu finden.