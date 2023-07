Selbstverteidigungskurs und Sporttag in Württemberg.

Im Juli kamen Aktivisten und Freunde unserer Partei in Württemberg zum gemeinsam Sport zusammen. Das Rahmenprogramm beinhaltete einen Selbstverteidigungskurs.

Werde kein Opfer!

Es vergeht kaum kein Tag, ohne dass Deutsche in diesem Land Opfer der importierten Gewalt werden. Als Aktivist und Nationalist ist man gleichzeitig auch noch Bedrohungen durch Übergriffe militanter politischer Gegner und Schlägertrupps des linksextremistischen Millieus ausgesetzt. Dies macht es für uns unerlässlich, uns in Selbstverteidigung zu üben, um so Selbstschutz zu organisieren.



Wissen und Technik schaffen!

An diesem Tag wurde uns von einem Trainer hierfür aus dem Bereich der Selbstverteidigung verschiedenes theoretisches, aber auch praktisches Wissen vermittelt. Besonderes Anliegen war die Abwehr von Angriffen mit Messer, die sich in unserem Land durch die geschaffenen Zustände im Rahmen der fatalen Einwanderungspolitik immer mehr häufen. Während manche auf Waffenverbotszonen, die hier landläufig schon als Synonym für die Unfähigkeit und das fehlende Interesse der Regierung an seinem eigenen Volk bekannt ist, vertrauen, wollen wir uns selbst, als Deutsche, wieder wehrhaft und stark machen! So wurden immer wieder Abläufe und verschiedene Griffe trainiert, z. B wie man Angreifer am besten entwaffnet. An dieser Stelle ist zu betonen, dass ein Messerangriff immer potenziell tödlich verlaufen kann und Rückzug oft die beste Art der Verteidigung ist. So konnte an diesem Tag für dieses Thema sensibilisiert und das erforderliche Wissen angeeignet werden.

Am Ende des Selbstverteidigungskurses griffen manche, die noch immer nicht genug von dem ohnehin schon schweißtreibenden Kurs hatten, zu Boxhandschuhen und Mundschutz und lieferten sich noch einige Runden Sparring.