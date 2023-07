Stoppt den linken Terror in Marzahn-Hellersdorf!

Seit Wochen verstärken sich die Aktivitäten selbsternannter Antifaschisten, die durch gewaltaffine Parolen und plumpe Hetze gegen unsere nationalrevolutionäre Bewegung in Marzahn-Hellersdorf versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Diese Linkskriminellen beschmieren öffentliche Plätze, Denkmäler und selbst Spielplätze werden verschandelt. In Zeiten sozialer Not und Ungerechtigkeit ist dies scheinbar das einzige Betätigungsfeld der Berliner linksradikalen Szene. Wo soziale Konzepte fehlen und „Klassenkampf“ nur noch an den Theken verranzter linker Anarchobars gesäuselt wird, müssen die erheblichen Aufmersamkeitsdefizite linksextremer Selbstdarsteller im unsäglichen „K(r)ampf gegen Rechts“ ausgelebt werden.

Wo nichts ist, wird was gemacht …

Ähnlich wie beim Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik, dem Verfassungsschutz, gipfelt die Selbsterhaltung der Antifa oft in weinerlicher Dramatik. An jeder Ecke gibt es angebliche Bedrohungen, Angriffe, nationalistische Propaganda von früh bis spät und nur die Berliner Antifa scheint in dieser Thematik sensibilisiert. Die Bevölkerung in Marzahn-Hellersdorf hat derweil zu Recht ganz andere Probleme und kann auch mit den Krawalldemos der Linken im Kiez nur wenig anfangen. Die Masse hat allenfalls ein Kopfschütteln für die linke Schickeria in Berlin übrig.

Geistige Umweltverschmutzung

Unseren Mitgliedern und Unterstützern in Berlin ist es eine Herzenssache, den öffentlichen Raum von der realitätsfernen Propaganda der roten Banden zu befreien. Immer wenn die politische Arbeit es zulässt, gehen ehrenamtlich zahlreiche Nationalrevolutionäre in den Bezirken los und entfernen und entsorgen die geistige Umweltverschmutzung linkskrimineller Kreise. Auch wenn die stetig steigende Überfremdung in der Stadt ein viel größeres Problem ist und die soziale Not immer mehr Existenzen bedroht werden, unser Kiez bleibt sauber.

Marzahn-Hellersdorf ist und bleibt kein linker Bezirk!