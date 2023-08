Infostand in Kaiserslautern

Bei strahlendem Sonnenschein fand in den Morgenstunden des 22.07.2023 ein Infostand des Stützpunktes Pfalz der Partei „DER III.WEG“ in Kaiserslautern statt. Zahlreiche interessierte Bürger konnten über die Ziele unserer nationalrevolutionären Bewegung informiert werden. Lediglich ein drogensüchtiges, schwer verhaltensauffälliges Individuum bundesrepublikanischer „Erziehung“ hielt mit seinen wirren Äußerungen, in Stellvertretung der wohl noch schlafenden Antifa, zur Belustigung der Öffentlichkeit dagegen. Trotzdem zeigte sich auch an diesem Tage wieder einmal, daß auch in westdeutschen Großstädten noch Potenzial für ein freies Deutschland besteht.