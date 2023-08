Aktuell beschäftigt uns ein Putsch in Niger, der von der Russischen Föderation orchestriert wurde. Niger gehört zu einer Region, die als der „Putsch-Gürtel“ Afrikas bekannt ist. Von West nach Ost finden wir folgende Staaten: Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad und den Sudan. Alle diese Staaten erlebten in den den letzten drei Jahren mindestens einen Putsch. Die Region verfügt über einen enormen Reichtum an Ressourcen, darunter Öl und Mineralienvorkommen. Sie hat die höchste Konzentration westlicher Stützpunkte auf dem Kontinent, wobei das winzige Dschibuti erstaunliche sieben ausländische Nationen beherbergt. Die Zone verläuft quer durch den Kontinent und trennt die Nordafrikaner von den Afrikanern südlich der Sahara; eine Kluft, die leicht und oft politisch ausgenutzt wird.

Über den Kampf der Russischen Föderation gegen den globalen Westen haben wir uns hier bereits ausführlich verbreitet und müssen uns daher nicht wiederholen. Es darf und muss darauf hingewiesen werden, dass in dem Kampf um Bodenschätze und politische Macht in Afrika auch das Kampfmittel „Migration“ angewandt wird. Die Russische Föderation überfremdet Europa nicht nur via Weißrussland und Ungarn.

Auch die Putsche in Afrika befeuern die Migrationskrise. Für Europa ist die Lage im Niger auch bedeutend, weil es eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten auf dem Weg nach Europa ist. 503 Millionen Euro Fördermittel hatte die EU für Niger im Haushalt für die Zeitspanne 2021 bis 2024 bereitgestellt. Jetzt hieß es seitens der EU, dass die finanzielle Unterstützung und die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit dem Niger ausgesetzt werde. Die Programme, die eine Asylantenflut stoppen sollen, sind also derzeit außer Kraft gesetzt.

Vor diesem Hintergrund ist es doppelt bizarr, wenn gewisse „Patrioten“ antiwestliche Putsche in Afrika bejubeln und den Khan am Zarenthron hündisch verehren, auch wenn dieser Europa nicht nur mit Krieg überzieht, sondern auch mit Fremden überschwemmt.