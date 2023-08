Matthias Fischer spricht zum „Tag der Heimattreue“ in Hilchenbach!

In rund drei Wochen steht unser jährliches politisches Fest in Westdeutschland an. Der „Tag der Heimattreue“ wird erneut ein abwechslungsreiches Programm und einen Einblick in unsere nationalrevolutionäre Bewegung bieten. Wir freuen uns, als ersten Redner unseren Parteivorsitzenden Matthias Fischer anzukündigen!

Politik, Kultur und Gemeinschaft – Die ganzheitliche Alternative!

Bereits in den fünf vorangegangenen Jahren konnte der „Tag der Heimattreue“ ein Angebot schaffen, das nicht mit fremdem Geld erkauft werden musste, sondern durch die Tatkraft und den Idealismus schaffender Mitglieder einer jungen Partei aus tiefster Überzeugung auf die Straße getragen wurde. So steht auch in diesem Jahr wieder einiges auf dem Programm. Neben verschiedenen Rednern aus dem gesamten Bundesgebiet, welche über die Standpunkte unserer Partei informieren, über politische Ereignisse sprechen und Ausblicke bieten werden, warten zahlreiche Informations- und Aktionsstände auf die Besucher.

Neben einem breiten Informationsstand bzw. Ständen über Ausstellungen unserer Arbeitsgemeinschaften, die am 2. September die Gerichtswiese schmücken, gibt es auch einen Handwerkermarkt, bei dem Mitglieder allerlei selbst gemachte Waren anbieten, welche gegen freiwillige Spenden, die in unsere Tierschutz-Kampagne fließen, erworben werden können. Auch unsere sozialen Projekte im Rahmen der „Hilfe für Deutsche“ finden ihre Vorstellung. So können an diesem Tag selbstverständlich Spenden abgegeben oder abgeholt werden.

Neben dem seit Jahren kostenlos stattfindenden Selbstverteidigungskurs ist auch wieder eine Einführung in verschiedene Kampfsportarten geplant. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein, sodass niemand hungrig oder durstig bleiben muss. Selbstverständlich wird auch der Nachwuchs mit Beschäftigungsmöglichkeiten versorgt sein, denn neben einem am Platz angeschlossenen Spielplatz werden wir wieder ein kleineres Programm anbieten. Abgerundet wird der Tag mit einem Auftritt des bekannten Musikers Phil von der Band „Flak“!



Wir bleiben der Gegenpol zu diesem System!

Während die BRD in völligen Utopien versinkt, immer offener Entscheidungen gegen das eigene Volk trifft und alles in Regenbogenfarben lackiert, spitzt sich die Lage auf Deutschlands Straßen zu. Die Massenkrawalle beim „Eritreer-Festival“ in Gießen bilden dabei nur die Spitze des Eisberges. Fremde, die ihre Konflikte auf deutschem Boden austragen, sind ein Produkt einer durchgehend volksfeindlichen Politik. Die Massenzuwanderung aus aller Herren Länder hat ein Konfliktpotenzial inne, welches nicht mehr zu leugnen ist. Tagtäglich gibt es Meldungen zu Übergriffen bis hin zu schwersten Gewalttaten. Um beispielsweise Clan-Rivalitäten zu erleben, reicht es in der BRD im Jahre 2023 aus, ein öffentliches Freibad zu besuchen. Der Zustrom von Abermillionen Fremdländern lässt den Deutschen nicht nur finanziell ausbluten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt der Deutsche diese Krise mit seinem Blut.

Es ist an der Zeit für einen revolutionären Wandel! Der erste Schritt kann es sein, am 2. September einen Tag mit uns zu verbringen, einen Ort der Meinungsfreiheit zu erleben und Deutscher sein zu können, ohne sich dafür vor irgendwem rechtfertigen zu müssen! Wir freuen uns, euch am 2. September 2023 ab 14:00 Uhr in Hilchenbach begrüßen zu dürfen!

