Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen! – Kostenlose Ausgabe von Schulbedarf in Württemberg

Der Kapitalismus gleitet von einer Krise in die Nächste. Unter der Verarmung des Volkes leidet größtenteils eine Bevölkerungsgruppe: Unsere Kinder. Ein jeder weiß, dass Kinder unsere Hoffnung sind und unsere Zukunft bedeuten. Daher wollen wir auch in diesem Jahr wieder einkommensschwache deutschen Familien unter die Arme greifen und stellen daher vom Stützpunkt Württemberg kostenlos Schulbedarf zur Verfügung. Nach dem Motto „Vom ICH zum WIR“ leben wir im Kleinen das, was wir für das Große anstreben: Eine intakte soziale Gemeinschaft innerhalb unseres Volkes.

