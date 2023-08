Wanderung im Elbsandsteingebirge

Am 26. August trafen sich Mitglieder und Interessenten des III. Weg „Stützpunkt Mittelsachsen“, um ihre Heimat zu erkunden. Mit leichtem Gepäck und guter Laune wurde in Stadt Wehlen gestartet und an der Bastei Rast gemacht. Von dort aus ging es über die Elbe und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Neben dem herrlichen Wetter war besonders die Teilnahme der vielen neuen Interessenten eine erfreuliche Angelegenheit. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Jugend nicht alles aufzwingen lässt, von Corona-Wahn über Masseneinwanderung. Gerade in Sachsen hat die Revolution gegen ein volksfeindliches System ja Tradition; Wir arbeiten daran, dass auch dieses Mal von hier ein Wandel einsetzt.

Wenn auch Du gerne bei unseren nächsten Aktivitäten teilnehmen möchtest, wenn dir Familie, Volk und Heimat Werte sind, die es zu erhalten gilt, dann melde Dich und werde aktiv!

