10 Jahre „Der III. Weg“

Am 28. September 2013 gründete sich unsere Partei und Bewegung „Der III. Weg“ in Heidelberg. Viele gute Nationalrevolutionäre kämpfen seither in zahlreichen Regionen unserer Heimat für eine ganzheitliche Erneuerung der Verhältnisse. Ein Gebietsverband, drei Landesverbände und 23 Stützpunkte stellen das Rückgrat der Partei, sechs Arbeitsgemeinschaften, vier Anlaufstellen und eine rasant wachsende Jugendorganisation zeichnen unsere Bewegung. Die gesamte Struktur ist für viele nicht nur eine politische Heimstätte geworden, sondern oberster Hoffnungsträger für ein besseres Deutschland. Dennoch gibt es für uns Nationalrevolutionäre nichts zu feiern, viel Arbeit liegt noch vor uns, der Liberalismus mit all seinen negativen Auswüchsen ist noch lange nicht besiegt, unser Volk in seiner Existenz ist alles andere als gesichert.

10 Jahre Aufbauarbeit liegen derweil hinter uns. Es wird Zeit, dass auch Du aktiv wirst und unsere Reihen stark machst, denn es geht um unsere Heimat, wir haben nur die eine. Viele Augen sind auf uns gerichtet. Wir wissen mit der Verantwortung umzugehen.

Der Gesamtvorstand dankt allen aus nah und fern für ihre Treue und Hingabe. Nur unsere erfolgreiche Arbeit wird all jene verstummen lassen, die uns jetzt noch belächeln.

Fürs Vaterland?

Fürs Volk?

Für die Heimat?

BEREIT!