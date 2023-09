Freizeitempfehlung: Tag des offenen Denkmals 2023 (+Video)

Der „Tag des offenen Denkmals“ ist zur festen Einrichtung im Kalender der Architektur und Kunst vieler Deutscher geworden. Er findet dieses Jahr am 10. September unter dem Motto „Talent Monument“ statt. An diesem Tag kann man viele Gebäude besichtigen, die sonst nicht für jedermann zugänglich sind. Auf einer Übersichtskarte kann man gut erkennen, welche Sehenswürdigkeiten an diesem Tag in Deiner Nähe zu besichtigen sind.

Der Tag des offenen Denkmals bietet jährlich die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von bekannten und weniger bekannten Denkmalen zu werfen. Mit Millionen von Besuchern und über 7.500 offenen Denkmalen ist dieser Tag die größte Kulturveranstaltung Deutschlands.