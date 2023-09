Asylflut stoppen! Flugblattoffensive im Landkreis Konstanz

Mehrfach haben wir auf unserer Netzseite darüber berichtet , wie das Landratsamt Konstanz in unzähligen Gemeinden des Landkreises klammheimlich neue Unterbringungsmöglichkeiten für Asylforderer errichtet. Der ungebremste Massenansturm vermeintlicher „Flüchtlinge“ nach Deutschland, die es sich in der sozialen Hängematte bequem machen wollen, hat die vorhandenen Unterbringungskapazitäten seit langem erschöpft. Das Landratsamt plante daher die Errichtung zahlreicher neuer Asylkaschemmen bzw. die Umfunktionierung bestehender Gebäude zu Asyleinrichtungen. Die Pläne wurden zwischenzeitlich mehrheitlich umgesetzt. Die Bewohner der betroffenen Ortschaften wurden zumeist erst kurz vor dem Einzug der Asylanten informiert, um diese vor vollendete Tatsachen zu stellen. Gegen diese skandalöse Politik seitens des Landratsamtes setzten Nationalrevolutionäre an diesem Samstag ein Zeichen und verteilten unzählige Flugschriften in Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen, Gaienhofen und Radolfzell. Ein detaillierter Bericht folgt in Kürze.