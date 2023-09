Ein erster Blick auf den „Tag der Heimattreue 2023“

Die Aufräumarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und es ist an der Zeit, einen ersten Blick auf den „Tag der Heimattreue 2023“ zu werfen. Im nun sechsten Jahr konnten erneut neue Maßstäbe gesetzt werden, die verdeutlichen, dass es entgegen so mancher Stimmen möglich ist, nationalrevolutionäre Positionen auch in Westdeutschland sichtbar zu machen. Jung bis alt füllte die Gerichtswiese am vergangenen Sonnabend mit Leben, während der sogenannte „zivilgesellschaftliche Gegenprotest“ in der Bedeutungslosigkeit angekommen ist. Während sich ein kleines Häuflein unter Hammer & Sichel Symbolik und einem übergriffigen Versammlungsleiter gegen eine lebenswerte Zukunft aussprachen, setzte unsere Partei positive Akzente. Da Bilder mehr als Worte sagen, folgt nun eine erste Bildgalerie:

https://www.flickr.com/photos/196635952@N03/albums/72177720310944788

Ein ausführlicher Bericht folgt!