„Körper und Geist“: Nationalrevolutionäre Jugend in Leipzig und dem Umland macht sich fit

Der politische Kampf heutiger Tage wird leider nicht immer nur auf verbaler Ebene geführt. Die Bedrohung durch antideutsche Banden oder ausländische Landnehmer trifft mittlerweile jeden Deutschen, dem der Erhalt seiner Heimat noch teuer ist. Gleichzeitig degenerieren immer mehr junge deutsche Menschen unter den Auswirkungen von schlechter Ernährung, Suchtmitteln und dem Konsum von Unterhaltungsmedien.

Unsere nationalrevolutionäre Jugend hat sich entschlossen, aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und sich dem vom System gewollten körperlich-seelischen Verfall mit aller Entschiedenheit entgegenzustellen. Unsere Weltanschauung ist nicht nur ein Lippenbekenntnis oder eine Theorie, sondern in erster Linie eine gelebte Haltung und ein Bekenntnis zu den Gesetzmäßigkeiten des Lebens, wonach das Schwache fällt und das Starke triumphiert. Erst mit dem Einklang von Körper und Geist formen wir den ganzheitlichen politischen Mitstreiter unserer revolutionären, nationalen Erneuerungsbewegung.

In regelmäßigen Abständen treffen sich die Mitstreiter unserer Bewegung auch in der Region Mittelland zu sportlichen Einheiten, um dem Sumpf des Zeitgeistes aus Degeneration, Genußsucht und Pazifismus zu entrinnen und sich im Sinne des „Active Club“-Prinzips zu vollwertigen Trägern unserer Weltanschauung zu entwickeln. Der Kampf um unsere Heimat ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung oder ein Wochenend-„Event“, sondern erfordert den ganzheitlich ausgebildeten Charakter, der jederzeit in der Lage ist, Härte an sich selbst zu üben, denn unerbittlich und grausam ist der Wille der Feinde unseres Volkes, uns als Deutsche endgültig vom Angesicht der Erde und die Erinnerungen an unsere gemeinsamen Leistungen und Errungenschaften aus den Annalen der Geschichtsbücher zu tilgen.

Um so fester muss unser Wille sein, unser Eigenes und unsere physische Substanz erhalten zu wollen und wenn dies auch nur im vorerst kleinen Rahmen möglich erscheint. Mit jedem weiteren Mitstreiter in unseren Reihen wächst auch unsere junge deutsche Bewegung, die allen Widerständen und Schwarzmalern zum Trotz die Richtung zum Aufbau einer neuen deutschen Gemeinschaft, aus der eines Tages einmal der neue deutsche Staat entwachsen soll, vorgibt.

