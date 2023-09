Heute Abend verteilten württembergische Nationalrevolutionäre massenhaft themenbezoge, unter dem Motto "Kriminelle Ausländer raus!" stehende, Flugblätter in der Landeshauptstadt Stuttgart. Am gestrigen Tag kam es zu schweren Ausländerkrawallen ( wir berichteten ) in der Stadt. Wir stellen uns diesem Trend entgegen und werben unermüdlich für unsere Ziele, damit Deutschland, endlich wieder Deutschland wird. Ein ausführlicher Bericht folgt.