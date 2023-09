Leipzig: Für eine nationalrevolutionäre Wohnraumpolitik!

Wie der linksextreme Twitteraccount „Kleinzschocher wird bunt“ vermeldete, haben Symphatisanten oder Freunde unserer nationalrevolutionären Parteibewegung in der Dieskaustraße in Leipzig-Großzschocher ein Transparent aufgehangen, auf dem Wohnraum für Deutsche gefordert wird. Was für normale Menschen als selbstverständlich erscheinen müsste, nämlich dass Wohnungen in Deutschland in allererster Linie an Deutsche vergeben werden, reicht bereits, um linksextreme Antideutsche auf die Palme zu bringen. Leipzig wird nicht erst seit gestern durch einen gesteigerten Zuzug Volksfremder heimgesucht. Aktuell berät die Stadtspitze, wie man 600 neue Landnehmer aus nichteuropäischen Staaten in Leipzig-Paunsdorf unterbringen will. Logischerweise trifft das den Widerspruch nationalrevolutionärer Deutscher in Leipzig, denn Wohnraum darf niemals ein Spekulationsobjekt für die Asylindustrie werden, die aus dem Austausch unseres Volkes noch ein Geschäft zur Selbstbereicherung macht.

Wofür steht die nationalrevolutionäre Partei in der Wohnungspolitik?

Auch die Aufklärung der Bürger steht für unsere Bewegung hoch im Kurs. Dazu haben wir mit einer breit angelegten Verteilkampagne in Großzschocher und Paunsdorf auf die Misstände hingewiesen und unsere sozialpolitische Alternative des Deutschen Sozialismus angeboten. Oftmals lassen sich viele Deutsche von den Forderungen linker Parteien nach sozialem Wohnungsbau und Mietpreisdeckelungen blenden, dabei sind es gerade sie, die durch die Förderung ungehemmter Immigration die Wohnungskrise verschärfen und kapitalistischen Miethaien die Voraussetzungen ebnen, um Wohnraum zu Lasten von Deutschen künstlich zu verknappen.

Neben dem Ausschluss von ausländischen Konzernen und Asylanten aus dem Wohnungsmarkt fordert unsere sozialistische Parteibewegung zudem die schrittweise Enteignung von Immobilienhaien und strebt damit die Überführung von Wohnraum in Volkseigentum an. Immobilienbesitz ist mit viel zu viel Verantwortung für das Wohl des Volkes verbunden, das ohne ausreichend großem und erschwinglichem Wohnraum nicht kinderreich gedeihen kann, als es kapitalistischen oder gar ausländischen Immobilienfirmen und Spekulanten zu überlassen. Der Staat muss sich hier seiner Verantwortung bewusst werden, dem Volk genügend Lebensraum zu verschaffen, damit sich seine Individuen entfalten können und nicht durch beengte Raumverhältnisse eingeschränkt werden.

Bis dahin muss eine Mietpreisbremse für einen Stop weiterer Mietpreisexplosionen sorgen. Langfristig setzt sich unsere Partei auch für eine Stadt-Land-Bewegung ein, um Großstädte von ihrer immer höheren Einwohnerdichte zu entschlacken und diesen Luft zum Atmen zu verschaffen. Deshalb steht unsere Partei auch für die Förderung strukturschwacher Regionen und erleichterter Bedingungen des Eigenheimbaus, um deutschen Familien die Möglichkeit einer Ansiedlung in ländlichen Gegenden zu verschaffen. Finanzielle Anreize durch Ehestandsdarlehen und eine erleichterte Kreditvergabe für junge Paare und Häuslebauer sollen dabei ebenfalls mithelfen, um städtische Ballungszentren zu entlasten und die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen.

In Punkt 6 unseres Parteiprogramms haben wir unter der Losung „Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen“ unsere sozialpolitischen Ziele präsentiert, die eine nationalrevolutionäre Wohnraumpolitik selbstredend mit einschließen.

Ihr wollt Mitglied oder Förderer unserer nationalrevolutionären Partei in Leipzig oder Nordsachsen werden und Teil unserer deutschen Erneuerungsbewegung werden? Dann meldet euch bei uns!

DER III. WEG Mittelland: Folgt uns bei Telegram!

t.me/diiiw_mittelland