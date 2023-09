Radolfzell: Vertriebenengedenken am Bodensee

Auch in Radolfzell am Bodensee trafen sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei zum Gedenken an die deutschen Opfer der Vertreibungsverbrechen. Die Vertreibung Millionen Deutscher aus ihrer Heimat am Ende des Zweiten Weltkrieges ist eine der grössten nationalen Tragödien Deutschlands. Die von der Roten Armee und deren Verbündeten verübten Gräueltaten an der deutschen Zivilbevölkerung führten zu riesigen Flüchtlingtrecks, die in Richtung Westen aufbrachen. Deutsche, die trotz der bestialischen Gewaltexzesse der Sowjetarmee und deren Handlanger standhielten und sich weigerten, ihre Heimat zu verlassen, wurden mit Gewalt von Haus und Hof vertrieben. Flüchtlingstrecks wurden von Panzern beschossen, von Tieffliegern angegriffen. Die roten Horden machten keinen Unterschied zwischen feindlichen Soldaten und Zivilisten. Millionen kamen auf der Flucht ums Leben. Am heutigen Vertriebenen-Gedenktag verneigen wir unser Haupt vor den Opfern unseres Volkes, deren unsägliches Leid bis heute ungesühnt ist.