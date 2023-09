Wittenberg: Verteilung Flugblätter – Arbeit muss sich wieder lohnen

In Wittenberg gab es eine Massenverteilung von Flugblättern unserer Partei „Der III. Weg“ für die Abschaffung der menschlich unwürdigen Zeitarbeit.

Ziel unserer Partei „Der III.Weg“ ist die sofortige Abschaffung der Zeit- und Leiharbeit und die Stärkung von Arbeitnehmerrechten gegenüber der Wirtschaft. Die gewaltigen Vermögensumsätze, die Firmeneigentümer und Aktienmillionäre erwirtschaften, sind vom arbeitenden Volk geschaffene Werte, welche aus der Verantwortung für die Volksgemeinschaft heraus auch wieder zum Volk zurückgeführt werden müssen. Der Zustand, dass die arbeitenden Massen dauerhaft in chronischer Unterbezahlung und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen gefangen gehalten werden, ist untragbar. Die Arbeit muss sich wieder lohnen und vor allem ein Gefühl von dauerhafter Sicherheit vermitteln, damit unsere Landsleute wieder in der Lage sind, sich Existenzen aufzubauen und Familien zu gründen. Ferner fordern wir zusätzlich eine Gewinnbeteiligung der Belegschaft an den Großbetrieben, um den in solchen größeren Unternehmen beschäftigten Menschen eine Teilnahme am Anwachsen des wirtschaftlichen Wohlstands zu ermöglichen. Zur Zeit werden sie mit Brotkrumen abgespeist, die man ihnen über zwischengeschaltete Fremdagenturen zukommen lässt.

Arbeit muss sich wieder lohnen!

