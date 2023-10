In der Bachstadt Köthen gab es vor wenigen Tagen einen Überfall durch ausländische Schüler auf einen deutschen Jungen. Der Tatort war in unmittelbarer Nähe zur Schule „Völkerfreundschaft“. Laut Augenzeugen prügelten die Tätergruppe auf ihr Opfer ein, ehe andere Eltern eingreifen konnten und die Gewalttäter vertrieben. In und an der Schule bzw. anderen Bildungseinrichtungen der Stadt kommt es immer wieder zu entsprechenden Vorfällen. Die lokale Presse verschweigt bewusst entsprechende Vorkommnisse. Mitglieder unserer Jugendorganisation NRJ zeigten den Schülern nun eine wirkliche Alternative auf und stießen dabei auf reges Interesse. Hierfür wurden mehrere Schulen der Stadt besucht und auch im Zentrum der Stadt gezielt junge Deutsche angesprochen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für eine konsequente Abschiebung von kriminellen Ausländern und den Schutz der deutschen Jugend. So bieten Aktivisten unserer Parteibewegung regelmäßige Sport- und Selbstverteidigungskurse in der Region an. Dieses Angebot ist ganz im Sinne vom Ich zum Wir kostenlos.

Hast du Interesse an diesen Kursen oder möchtest selbst aktiv werden und etwas zum Guten verändern? Dann nehmt Kontakt mit unserer Partei „Der III. Weg“ auf und werdet aktiv!

