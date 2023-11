Berlin: Die NRJ auf dem „Alex“ aktiv

Es dürfte wohl der bekannteste Platz in Berlin sein: der Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Dreh- und Angelpunkt für viele Menschen und Gruppen, Touristen, Drogenabhängige, Kleinkriminelle; und immer wieder auch Austragungsort verschiedenster politischer Versammlungen. Für unsere nationalrevolutionäre Jugend in Berlin ist auch dieser Ort mit der Weltzeituhr und dem Fernsehturm in erster Linie ein Stück Heimat, die man als Großstadtkind liebt und erhalten will. Die durch die etablierten Politiker geschaffene entwurzelte Gesellschaft und die Politik der offenen Grenzen haben gerade auch in der Hauptstadt dazu geführt, dass ein Negativrekord nach dem anderen in der fast 4-MillionenEinwohnerstadt aufgestellt wird.

Berlin ist in seiner Entwicklung und hier steht der „Alex“ beispielhaft dafür, für immer mehr Landsleute zum Blick in eine ungewollte Zukunft geworden zu sein. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ und gerade auch ihre noch junge und aufstrebende Jugendorganisation (NRJ) stemmen sich mit aller Kraft gegen diese unerträglichen Verhältnisse. Was unsere Jugend treibt, ist nicht der Hass auf andere und Fremde, sondern die Liebe zur eigenen Identität, Kultur und Tradition. Einer völlig kranken und dekadenten Gesellschaftsform, geprägt von Egoismus und sozialer Kälte, eingebettet in einem volksfeindlichen Liberalkapitalismus, stellen wir unsere Alternative des Deutschen Sozialismus entgegen, vom Ich zum Wir, mit einer raumorientierten Volkswirtschaft, die zum Wohle aller und nicht einigen wenigen das Leben von allen lebenswert macht.

Dass diese Idee nicht nur Anhänger in unserem Volk findet, beweisen gerade in Berlin auch vermehrt Interessentenmeldungen von Europäern, die sich derzeit in der Hauptstadt aufhalten. Der Erhalt unseres Volkes und die Schaffung einer europäischen Eidgenossenschaft souveräner Staaten wird für immer mehr Europäer eine ernste Alternative zur völkerfeindlichen EU, die zentralistisch aus Brüssel immer mehr Leid in die europäischen Nationen trägt.

Unsere nationalrevolutionäre Jugend ist angetreten, ihre Zukunft selbst zu gestalten und immer mehr Menschen zu sammeln, die ebenfalls eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse anstreben. Die ganze Hauptstadt ist unsere Heimat und jeder, der sie als deutsche Stadt erhalten will, ist aufgerufen, sich uns anzuschließen. Wir werben nicht nur am „Alex“ für unsere Weltanschauung und gehen ins direkte Gespräch, wir sind in ganz Berlin aktiv.

Werde Nationalrevolutionär in Berlin für Deutschland!