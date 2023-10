Berlin/Hellersdorf – Hier wird scharf geschossen

Am frühen Abend des 16.09.23 ereignete sich in Hellersdorf ein weiterer gewalttätiger Vorfall zwischen Ausländern, der in dem Ostberliner Bezirk einen neuen Höhepunkt solcher Auseinandersetzungen markiert. Bisher ist bekannt, dass eine Gruppe Moldawier an der Schneebergstraße in Hellersdorf gegen 17.20 Uhr aufeinander losgingen und dabei von der Schusswaffe Gebrauch machten. Einer dieser Osteuropäer sprang aus seinem Fenster und wurde kurze Zeit später in der Schulter von einem Projektil getroffen. Der „Kastanien-Boulevard “ ist ein bekannter Platz für viele Hellersdorfer, Spielplätze und Kioske laden normalerweise viele Familien und Anwohner zum Verweilen ein.

Diesmal schockten aber Schüsse, Blut und Schwerverletzte, der Einsatz zahlreicher Polizisten und des SEK so manchen unfreiwilligen Zeugen der neuen Verhältnisse im Bezirk. Immer mehr Ausländer in der Stadt bringen auch immer mehr Konflikte mit. Die erlebte und bisher unbekannte Brutalität lässt viele deutsche Landsleute zu Recht aufschrecken. So hinterlässt die von den etablierten Parteien installierte und schön geredete, sogenannte „multikulturelle Gesellschaft“ immer mehr blutige Spuren auf den Straßen der Stadt und den Seelen der Menschen, die ihr schutzlos ausgeliefert sind.

Die Polizei ist vielerorts nur noch Statist und räumt hinterher, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung schwindet derweil zusehends.

Nationalrevolutionäre Prävention

Unsere Nationalrevolutionäre Bewegung kämpft nicht nur für eine politische Veränderung in unserer Heimat, sie bietet auch direkt Hilfe an und ehrenamtliche Mitstreiter gehen gezielt in die entstandenen Problemviertel, um die verbliebene deutsche Anwohnerschaft aufzuklären und Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen aufzuzeigen. Es sind die volksfeindlichen Block- und Systemparteien, die ihre politische Agenda auf dem Rücken der angestammten Bevölkerung rücksichtslos durchsetzen. Masseneinwanderung, Einsparungen bei der Polizei und eine geduldete Kuscheljustitz gegenüber straffälligen Ausländern verursachen immer weitere Ungerechtigkeiten und Opfer in unserem Volk.

Derweil reisen immer mehr illegale Ausländer ohne Widerstände in die BRD ein. Die Zustände in Berlin werden somit immer dramatischer.

Eine konsequente nationalrevolutionäre Intervention ist somit nicht nur gewünscht, sondern absolut notwendig, um wieder lebens- und liebenswerte Verhältnisse für unsere Landsleute in der Stadt herzustellen.

Hellersdorf ist und bleibt genauso unsere Heimat wie der Rest der Stadt, dafür zu kämpfen ist für uns selbstverständlich.

Werde auch Du aktiv in Berlin, werde Nationalrevolutionär!