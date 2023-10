Fränkischer Abend: 1 Jahr Bürgerbüro Schweinfurt – 10 Jahre Der III. Weg

Interessenten und Mitglieder der fränkischen Stützpunkte Mainfranken, Oberfranken und Nürnberg-Fürth trafen sich kürzlich zur gemeinsamen Monatsveranstaltung im Bürger- und Parteibüro Schweinfurt. Kulinarisch umrahmt wurde der Abend mit typisch fränkischer Küche: Leckerer Federweißer und selbstgemachter Zwiebelkuchen. Mit dem Vortrag „10 Jahre Der III. Weg“ wurde den Anwesenden ein Überblick über den Strukturaufbau, Kampagnen und den Aufbau unserer nationalrevolutionären Gemeinschaft verschafft.

10 Jahre DER III. Weg

Am 28. September 2013 gründete sich unsere Partei und Bewegung „Der III. Weg“ in Heidelberg. Viele gute Nationalrevolutionäre kämpfen seither in zahlreichen Regionen unserer Heimat für eine ganzheitliche Erneuerung der Verhältnisse. Ein Gebietsverband, drei Landesverbände und 23 Stützpunkte stellen das Rückgrat der Partei, sechs Arbeitsgemeinschaften, vier Anlaufstellen und eine rasant wachsende Jugendorganisation zeichnen unsere Bewegung. Die gesamte Struktur ist für viele nicht nur eine politische Heimstätte geworden, sondern oberster Hoffnungsträger für ein besseres Deutschland. Dennoch gibt es für uns Nationalrevolutionäre nichts zu feiern, viel Arbeit liegt noch vor uns. Der Liberalismus mit all seinen negativen Auswüchsen ist noch lange nicht besiegt, unser Volk in seiner Existenz ist alles andere als gesichert.

Drei Säulen: Politischer Kampf – Kultureller Kampf – Kampf um die Gemeinschaft

„DER III. WEG“ ist nicht nur eine einfache Partei von Nationalisten. Wir verstehen uns vielmehr als völkische Weltanschauungspartei mit einem gesamtheitlichen Anspruch. Aus diesem Grund begrenzen wir uns nicht nur auf parteipolitische Tätigkeiten, sondern sehen uns als nationalrevolutionäre Bewegung, die eine Erneuerung Deutschlands auf allen Ebenen erwirken will. Unser Drei-Säulen-Konzept umfasst neben dem politischen Kampf, den wir mit Aufklärungskampagnen und wahlpolitischer Arbeit bestreiten, auch den kulturellen Kampf und den Kampf um die Gemeinschaft. Was wir im Großen Umsetzen wollen, versuchen wir bereits im Kleinen zu leben. Wir sprechen nicht nur von Umweltschutz, sondern leben diesen aktiv in unserem privaten Umfeld. Wir fordern nicht nur Kulturerhalt, sondern erhalten sie aktiv. Der Grundsatz unserer nationalrevolutionären Partei ist stets: Taten statt Worte!

Nationalrevolutionäre Jugend Franken

Viele deutsche Jugendliche haben das Gefühl, dass sie keine Perspektive haben. Wenn sie abends aus dem Haus gehen, fühlen sie sich nicht sicher und können sich schon gar nicht mehr vorstellen, hier einmal eine Familie zu gründen, Kinder aufzuziehen und Verantwortung zu übernehmen. Sie merken, dass Politiker und Medien ein ganz anderes Bild konstruieren, als das, was sie tagtäglich in der Realität selbst erleben müssen. Tag für Tag verzocken die Altparteien die Zukunft der deutschen Jugend. Viele sind ohne Halt und Orientierung aufgewachsen und Probleme werden mit Gewalt gelöst, weil auch hier eine gewisse geistige Verrohung vorherrscht. Auch der Drogenkonsum bei jungen Menschen ist in die Höhe geschossen.

In der „Nationalrevolutionären Jugend“ (NRJ) der Partei „Der III. Weg“ organisieren sich eine Reihe junger, national denkender Deutscher, welche sich gegen die katastrophale Entwicklung im Land zur Wehr setzen. Wir bieten Euch eine standhafte Gruppierung junger Leute, welche das Ziel verfolgt, Gemeinschaft zu schaffen. Dabei kann jeder seine Ideen einfließen lassen und selbst etwas zur Gemeinschaftsbildung beitragen. Wir sind die Alternative zu den auf Profit ausgelegten Freizeitangeboten und den städtisch finanzierten, von Migranten vereinnahmten Jugendzentren, welche heutzutage versuchen, immer mehr unser Land zu dominieren. Wir arbeiten miteinander anstatt gegeneinander.

Wanderungen, gemeinsame Abende, gegenseitige Hilfe und Sport stärken die Gemeinschaft und den Zusammenhalt.

In Franken haben sich junge Nationalrevolutionäre zu einem Stützpunkt Franken zusammengeschlossen, um auch auf lokaler Ebene wirken zu können.

Ein Jahr Bürger- und Parteibüro in Schweinfurt

Im Oktober 2022 eröffnete unsere Partei „Der III. Weg“ das bundesweit vierte Bürger- und Parteibüro im Schweinfurter Stadtteil Oberndorf in der Hauptstraße 16. Direkt an einer der Haupteinfallstraßen gelegen, prägen die nationalrevolutionären Räumlichkeiten das Bild der Kugellagerstadt.

Das Bürger- und Parteibüro in Schweinfurt ist aber nicht nur eine Begegnungsstätte für Mitglieder und Interessenten unserer nationalrevolutionären Bewegung aus Schweinfurt, sondern für die ganze Region Mainfranken und darüber hinaus. Ab sofort öffnet unser Büro in Schweinfurt, Hauptstraße 16, jeden Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr für interessierte Bürger im Rahmen einer Bürgersprechstunde. Unsere Aktivisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und informieren Sie über unsere Bewegung und unsere Forderungen.

Unser Motto ist, im Kleinen das vorzuleben, was wir im Großen fordern und daher leben wir einen Deutschen Sozialismus der Tat: Wir bieten in unserem Bürger- und Parteibüro Schweinfurt im Rahmen der „Hilfe für Deutsche“ die Ausgabe von Kleiderspenden und eine Tiertafel an. Gerade im Hinblick auf die gestiegenen Energiekosten wird der neue Wintermantel für viele Deutsche geradezu unerschwinglich. Wir nehmen auch Kleiderspenden von Bürgern an, die ihre Kleidungsstücke bewusst zur Unterstützung von Deutschen zur Verfügung stellen wollen. Mit unserer Tiertafel unterstützen wir die Vierbeiner unser Landsleute, wenn zum Beispiel am Ende des Monats das Geld für Futter knapp wird. Hierunter sollen dann nicht unsere treuen Begleiter leiden. Ebenso nehmen wir gerne Futterspenden entgegen, um sie an die Haustiere bedürftiger Landsleute auszugeben.

Arbeitsgemeinschaften vereinen verschiedene Interessen

In den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften finden sich Mitglieder zusammen, um die gemeinsamen Interessen strukturell zu gestalten und zu einem Mehrwert für alle Mitglieder und Interessenten unserer Partei „Der III. Weg“ auszubauen.

