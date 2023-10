Halle (Saale): Aktionswoche mit Flugblattaktionen der NRJ gegen Ausländerterror an deutschen Schulen

Jugendbanden terrorisieren Halle (Saale) seit Monaten. Ein Großteil der Täter hat fremdländische Wurzeln. Auf und an mehreren Schulen der Stadt gab es Raubdelikte, Drogenhandel, Bedrohungen und Diebstähle, die Opfer waren dabei Deutsche und die Täter Ausländer.

Mitglieder der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) und andere Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ suchten nun in den vergangenen Tagen aktiv mit Schülern dieser Einrichtungen das Gespräch und informierten sie per Flugschrift über unsere Jugendorganisation und die Möglichkeit von kostenlosen Sport- und Selbstverteidigungskursen in der Region.

Die direkte Ansprache der jungen Deutschen führte zu einigem Interesse und offenen Ohren. So wissen doch viele Angehörige unseres Volkes, dass das System sich schon lange nicht mehr um ihre Belange, Sorgen und Nöte kümmert. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass Schüler berichten, dass die Polizei, erst nach dieser kritischen Öffentlichkeitsarbeit, vermehrt im Umfeld der Schulen unterwegs ist und so mögliche Raubstraftaten verhindern kann. Das Problem ist schließlich durch die herrschende Politik verursacht.

Der liberale Kapitalismus sorgt dafür, dass Millionen Menschen aus aller Welt in unser Land strömen. Nicht wenige von ihnen machen es sich in der „sozialen Hängematte“ bequem und ein nicht zu vernachlässigender Anteil wird kriminell. Die Kosten, die damit einhergehen, sind kaum zu beziffern und die sozialen und gesellschaftlichen Spannungen eine Herausforderung, welche dieses System nicht lösen kann. Die Probleme unseres Volkes, wie chronische Fettleibigkeit, sinkender Bildungsstandard, fehlender bezahlbarer Wohnraum, Kinder- und Altersarmut, Jugendarbeitslosigkeit und der demografische Wandel, werden stattdessen kleingeredet und nicht ernst genommen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt: „Zuerst unser Volk!“. Erst, wenn wir das Wohlergehen unseres Volkes gesichert haben, können wir uns um die Belange anderer kümmern.

Der Deutsche Sozialismus, den wir gesellschaftlich wie sozialpolitisch umsetzen wollen, ist für diesen langjährigen und tiefgreifenden Prozess Triebkraft und der Mörtel des soliden Fundamentes.

Unsere Jugendorganisation (NRJ) ist dabei ein wichtiges Element, um bereits die jungen Angehörigen unseres Volkes für diesen ganzheitlichen Transformationsprozess zu gewinnen und langfristig effizient mit einzubinden.

Deutsche Jugend in die NRJ!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt