Immendingen (BaWü): Nationale Streife und Flugblattverteilung nach Attacke auf 12-jährigen Schüler

Wie vor kurzem hier berichtet, wurde am Freitag, 13.10.2023 gegen 7.30 Uhr ein 12-Jähriger in Immendingen von einem Dunkelhäutigen angegriffen. Der Junge, der sich auf dem Weg zu seiner Schule befand, wurde an seinem Schulranzen gepackt und zu Boden gerissen. Auf dem Boden liegend wurde der Schüler von dem Fremdländer mehrfach brutal getreten. Der Täter entkam nach dem heimtückischen Angriff und konnte bislang nicht ergriffen werden.

Diese feige und brutale Attacke nahmen Nationalrevolutionäre zum Anlass, in Immendingen einen nationalen Streifengang durchzuführen und Flugblätter in der Gemeinde zu verteilen. Die Partei „Der III. Weg“ steht für einen unverzüglichen Stopp der Massenzuwanderung nach Deutschland. Kriminelle Ausländer sind in ihre Herkunftslander auszuweisen und mit einem lebenslangen Einreiseverbot zu belegen.

Ein detaillierter Bericht folgt in Kürze.