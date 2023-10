Kornwestheim (BaWü): Betrunkener Türke belästigt und attackiert Fahrgäste in Regionalzug

Am frühen Donnerstagnachmittag, 05.10.2023 rastete ein 47-jähriger Türke in einem Regionalzug in Richtung Kornwestheim aus. Der stark alkoholisierte türkische Staatsbürger belästigte gegen 14 Uhr eine neben ihm sitzende Frau. Ein 31-Jähriger schritt daraufhin ein und tauschte mit der Belästigten den Sitzplatz, weshalb bei dem Türken sämtliche Sicherungen durchbrannten. Der Türke wurde aggressiv und griff den 31-jährigen Mann an, packte diesen am Nacken und drückte ihn auf den Boden. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Täter im Kornwestheimer Bahnhof fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Tagtäglich kommt es zu Übergriffen krimineller Ausländer, die sich sicher sein können, entweder ohne oder mit einer lächerlich geringfügigen Strafe davonzukommen. Eine fremdländische Herkunft ist in Deutschland nahezu immer ein Garant dafür, im Zuge eines Gerichtsverfahrens einen Bonus eingeräumt zu bekommen, der in einer deutlichen Strafminderung resultiert. Die deutsche Justiz wird von ausländischen Straftätern kaum ernstgenommen, die sich angesichts der deutschen Kuscheljustiz ins Fäustchen lachen. Die Partei „Der III. Weg“ steht für ein Ende des Kuschelkurses gegenüber kriminellen Ausländern. Fremdländische Täter sind konsequent zu bestrafen und nachfolgend in ihre Herkunftsländer auszuweisen.