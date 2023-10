Selbstverteidigungskurs in Württemberg absolviert

Vergangenenes Wochenende trafen sich Aktivsten und Freunde unserer Partei zu einem Selbstverteidigungskurs mit dem Hauptaugenmerk auf Abwehr von Messerangriffen. Hierzu wurden verschiedene Übungen und Griffe durchgeführt, auch in der Theorie, wie man sich am besten in einer solchen Situation verhält: Man darf zum Beispiel nicht in falschen Stolz verfallen und sollte sich die Möglichkeit bieten, ist einem solchen Angriff aus dem Weg gehen. Dennoch gibt es immer wieder Situationen, zum Beispiel durch die von der verfehlten Einwanderungspolitik geschaffenen Zustände, in denen man sich leider mit einem solchen Szenario wie einem Messerangriff auseinandersetzen muss.

Gegen Ende wurde auch noch das Abwehren von Schlaggegenständen angerissen. Auch gegen solcherlei feige Attacken müssen sich vor allem immer wieder Nationalisten bereit halten – siehe Hammerbande und Konsorten. So wurde an diesem Tag ein über zwei Stunden hartes körperliches wie technisches Training bei Regen und kühlen Temperaturen abgeleistet und durch die Wetterbedingungen gleichzeitig noch einmal mehr der richtige Stand und das Gleichgewicht trainiert – denn auch bei einem echten Angriff kann man sich die Gegebenheiten wie Wetter und Umgebung nicht aussuchen. Jeder Teilnehmer nahm an diesem Tag Wissen mit, welches in dieser harten Zeit sicher von Nutzen sein kann; für einen selbst, wie auch für andere!





Schütze Dich und andere – Werde aktiv und stärke Körper und Geist!