Man liest und hört des Öfteren von ihm, dem geheimnisvollen, dem bedrohlichen, dem kommenden TAG X. Der Tag, auf den sich tausende von Leuten, über Jahrzehnte, sehr hart vorbereitet haben. Keinen Zentimeter wich man am Thresen zurück!

Jetzt mal im Ernst. Besagter Tag X ist schlichtweg ein geistiges Konstrukt, was irgendwann mal in der rechten Szene aufkam, um ein Ziel in der Zukunft zu haben, für das man in der Gegenwart nichts zu tun bräuchte. Es wurde sich also damit beruhigt, dass „unser Tag“ ja erst noch kommen wird, an dem man aktiv würde (in welcher Form auch immer). Im selben Zusammenhang stellt man Tag X auch gern mit Ragnarök gleich, der Götterdämmerung. Normalerweise müßte man laut der Sichtweise ja nun „Helden“ sammeln, die sich dann am Tisch der Götter einfinden. Soweit erstmal klar, und idealistisch nachvollziehbar. Was allerdings nicht nachvollziehbar scheint, ist, dass sich die meisten so benehmen, als wären sie schon im Kampf gefallen, und würden mit den anderen Kriegern am Tisch sitzen. Man hat sich seinen Götterhimmel, seine Tafelrunde schon aus dem Heldenhimmel in dem Schlamm dieses Systems auf Erden gezogen und sieht als Hauptbeschäftigung das wohlige, feuchte Beisammensein.

Nun mal ganz in Ruhe und deutlich. Einen solchen Tag X wird es weder in ferner, noch in naher Zukunft geben. Tag X, das ist der Tag an dem du erkennst, was für ein SCHEISS Leben du führst, und wie du deine Zeit verplemperst. Das ist der Tag, an dem ein Tropfen das Fass in dir zum Überlaufen bringt, und du endlich eine andere Sicht der Dinge bekommst. An diesem Tag wird dir klar werden, dass dein Leben wie bisher nicht weitergehen kann. Du wirst erkennen, dass dein Leben weder moralisch, noch weltanschaulich oder idealistisch mit irgendetwas an Wert konform geht. Tag X ist ein Erwachen, und zwar in dir selbst.

Lass dir gesagt sein, dass wenn du an diesen Punkt kommst, du davon nicht ablassen darfst. Dieser Gedanke darf kein kurzer sein. Keiner hat das Recht, dich in dieser Zeit zu beirren. Diese Erkenntnis muss zum eigenen Wachstum genutzt werden. Wenn es sein muss, eine zeitlang auch egoistisch und allein, aber wachse!

In diesem Sinne, starten wir Tag X!