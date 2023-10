Zörbig: NRJ Kampagne – Zukunft statt Perspektivlosigkeit

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ hat es sich u.a. zur Aufgabe gemacht, unserer Jugend erstrebenswerte Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. In Zeiten, in denen die sozialen Medien zunehmend den persönlichen Austausch ersetzen, bieten wir einen echten Austausch bei gemeinsamen Wanderungen, Sport und gegenseitiger Hilfe an. ZUSAMMENHALT wird groß geschrieben und jeder wird ermutigt, seine Ideen einfließen zu lassen und selbst einen Beitrag zur Gemeinschaft einzubringen. Wir bieten damit, im Gegensatz zum derzeitigen System, Halt und Orientierung.

In Zörbig wurde nun die Jugend der Stadt, insbesondere an einer lokalen Sekundarschule, mittels Flugblättern und in direkten Gesprächen über unsere Arbeit durch Mitglieder der NRJ informiert.

