Sieg im Hauptverfahren gegen die Gemeinde Hilchenbach! – Vorkaufsrecht war rechtswidrig!

Am heutigen Morgen erreichte uns vom Verwaltungsgericht Arnsberg ein regelrechtes Geschenk zum Wochenende. In einem 38-seitigen Urteil entschied das Gericht, dass der Bescheid der Gemeinde Hilchenbach über die Ausübung des Vorkaufsrechts und die Nichterteilung des mit notariellem Schreiben vom 1. März 2022 beantragten Negativzeugnisses über das Nichtbestehen eines gemeindlichen Vorkaufsrechts rechtswidrig gewesen sind.

Bis zuletzt hat Bürgermeister Kaioglidis mit seiner Kölner Wahlanwältin versucht ein Urteil im Hauptverfahren zu verhindern. So wurde dem Gericht eine Woche vor der terminierten Hauptverhandlung mitgeteilt, dass man sich nun doch mit einer schriftlichen Entscheidung einverstanden erklären würde. Anderthalb Jahre weigerte man sich jedoch gegen diese Variante, da man in den Worten der Kölner Anwältin Lenz-Voß „auf gar keinen Fall eine Beschleunigung des Verfahrens wünschen würde“. Mit Blick auf den später getätigten sittenwidrigen Doppelkauf ergab diese niederträchtige und betrügerische Taktik Sinn. Weiter wollte man dem Gericht vortragen, dass dem nationalen Kläger nun ein Rechtsschutzbedürfnis fehlen würde, da dieser durch das alleinige Erteilen des Negativzeugnis kein Eigentümer werden könne und die Klage deshalb abzuweisen sei.

Dass die Clique um Kaioglidis kein gesundes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit besitzt, war uns klar, jedoch überrascht uns die Naivität in einem derartig wichtigen Verfahren, welches den Grundstein für die Klage gegen den sittenwidrigen Doppelkauf sein wird. Selbstverständlich hatte sich der Kläger mit seiner Rechtsanwältin bereits auf alle Szenarien eingestellt und neben einem bewilligten Antrag auf Prozesskostenhilfe ebenfalls Hilfsanträge mit dem Ziel der Feststellung der Rechtswidrigkeit gestellt. Diesen folgte dem Gericht letztendlich und zerlegte die Gemeinde Hilchenbach in einem fundierten Urteil.

So führte das VG u.a. aus:

„Die Rechtslage ist für Fälle wie hier – auch aus Sicht des Senats – eindeutig und die vom Verwaltungsgericht gefundene Auslegung der einschlägigen Vorschriften verfassungsrechtlich vorgezeichnet. Für Kaufverträge, die vor Beginn der öffentlichen Auslegung eines in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans geschlossen worden sind, steht der Gemeinde kein Vorkaufsrecht nach § 24 Abs.

1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB – auf den sich die Antragsgegnerin in erster Linieberuft – zu. Die Vorschrift verlangt als Entstehungsgrund eines Vorkaufsrechts „beim Kauf“, auf dessen Zustandekommen sich die Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 BauGB, § 464 Abs. 2 BGB richten soll, einen gefassten Aufstellungsbeschluss und den Beginn der öffentlichen Auslegung, so wie § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB als Entstehungsgrund für ein besonderes Vorkaufsrecht voraussetzt, dass die Gemeinde durch Satzung die Flächen bezeichnet, auf die sie sich den Zugriff sichern will. Ohne dass die vorgeschriebenen Voraussetzungen bereits im Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrages vorliegen, fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, derer die Gemeinde bedarf,um in das Privatrechtsverhältnis eingreifen zu dürfen, das durch den Kaufvertrag zwischen dem Grundstückseigentümer und einem Dritten geschaffen

wurde.“