Die Lage fehlender Plätze für Schulkinder und der akute Lehrermangel stellen schon seit einiger Zeit ein Problem in Thüringen dar. Eine Lösung wurde seither von der derzeitigen Regierung nicht gefunden, im Gegenteil, die Lage spitzt sich immer weiter zu.

380 Schulplätze fehlen in der Landeshauptstadt Erfurt für Erstklässler

Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) fehlen in Erfurt derzeit Schulplätze für 380 Erstklässler. Die Lage sei sehr angespannt und noch wisse man nicht, wie das Problem bis zum Schulanfang im Herbst gelöst werden könne. Auch in Gera und anderen Städten in Thüringen gibt es aktuell zu wenige Schulplätze. Seit Wochen finden Eltern für ihre Kinder keinen Platz. Auch die weiterführenden Schulen sind in Thüringen am Limit.

Die Stadt habe in den vergangenen acht Jahren laut eigenen Angaben 10 000 Flüchtlinge aufgenommen. Der Freistaat rechnet dieses Jahr mit weiteren 16 000 Flüchtlingen. Wie viele schulpflichtige Kinder daraus entstehen, ist nicht bekannt.

Migrationsklassen als Lösung?

Aufgrund der zugespitzten Lage setzten sich die Schulämter für die Gründung sogenannter „Migrationsklassen“ ein. Ziel sollte es sein, hierdurch jedem Kind einen Schulplatz zu ermöglichen und Schüler mit besonderem Förderbedarf zusätzlichen Sprachunterricht zu ermöglichen. Das Schulamt Mittelthüringen möchte laut Leiter Ralph Leipold hiervon aber keinen Gebrauch machen. Wohl auch, weil hierfür schlichtweg kein Personal zur Verfügung steht. Denn wo Lehrkräfte für Migrationsklassen eingesetzt werden, da fehlen qualifizierte Lehrer in regulären Schulklassen.

„Erst unser Volk, dann alle anderen.

Erst unsere Heimat und dann die Welt!“

Diesen Leitsatz hat sich unsere Partei seit ihrer Gründung auf die Fahne geschrieben. Und dabei handelt es sich nicht um rassistische Ansichten, wie von Systemmedien und Volksfeinden ständig gehetzt wird, sondern um eine natürliche Selbstverständlichkeit. Denn schon im Kleinen ist es völlig normal, dass erst für das Wohl der eigenen Familie gesorgt wird, bevor Anderen geholfen wird.

