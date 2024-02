Magdeburg/Altmark: Winterwanderung und gelebte Solidarität (+Video)

Anfang Februar fanden sich Mitglieder und Sympathisanten unserer nationalrevolutionären Bewegung im Magdeburger Umland zu einer Wanderung zusammen, um die Gemeinschaft zu stärken. Auch Mitglieder der nationalistischen Jugendorganisation „Die Falken“, aus der Ukraine, beteiligten sich an der Wanderung! Dabei ging es auch darum, Solidarität mit dem kleinen Leon und seiner Familie zu zeigen. Der 9 Jahre alte Junge ist an der tückischen Blutkrankheit Leukämie erkrankt.

Anders als in diesem herrschenden System ist Solidarität und Gemeinschaft nicht nur eine hohle Phrase. In unserer nationalrevolutionären Bewegung wird sie gelebt. Zu Beginn wurden Soli-Hemden ausgegeben und an den Vater des Kleinen eine gesammelte Spende überreicht, welcher sich sehr ergriffen von der entgegengebrachten Solidarität zeigte. Dann begann die knapp 23 Kilometer lange Wanderung am Niegripper See.

Gegen 09.30 Uhr war der Start und entlang der malerischen Landschaft des Niegripper Sees Richtung Hohenwarte ging es über Brücken, welche von antideutschen Aufklebern gesäubert wurden. An einer kleinen Quelle wurde eine Rast eingelegt, wo sich jeder etwas stärken und die idyllische Natur genießen konnte.

Dann ging es weiter über das Wasserstraßenkreuz, Trogbrücke, den Kahn Olaf hin zur Schleuse Niegripp. Diese konnte in ihrer Funktion bestaunt werden, da gerade ein Elbkahn zu diesem Zeitpunkt durchgeschleust wurde. Nach wenigen Kilometern wurde dann der Ort Niegripp erreicht, an dessen Kirche ein Denkmal für die Gefallenen unseres Volkes aus beiden Weltkriegen steht. Hier wurde ein paar Momente im Gedenken verharrt und Kerzen angezündet.

Danach ging es die letzten Kilometer vorbei an Kanälen und Kleingartenanlagen in Richtung Endpunkt am Niegripper See, wo sich nun einige Mutige in die kühlen Fluten stürzten. Zum Abschluss gab es ein gemeinsames Essen. Bei einer deftigen Erbsensuppe mit Würstchen sowie Getränken ließ man

im Feuerschein den Tag bei interessanten Gesprächen ausklingen.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

