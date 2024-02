Sport und Eisbaden – Jahresauftakt München / Oberbayern

Der Stützpunkt München / Oberbayern hat seinen Jahresauftakt abgehalten. Zahlreiche Aktivisten versammelten sich zu einer Sporteinheit und zum Eisbaden. Anschließend kam man noch gemeinsam zum Gulasch-Essen zusammen. Stärke auch du deinen Körper und Geist, werde aktiv und reihe dich ein in unsere Gemeinschaft!

Bereit für das Jahr 2024!

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich Aktivisten vom Stützpunkt München / Oberbayern zum diesjährigen Jahresauftakt versammelt. Begonnen wurde der Jahresauftakt mit einer ausführlichen Sporteinheit. Hierbei galt es, eine Mischung aus Kraftsportübungen und Boxtechniken zu bewältigen. Zunächst mussten die Aktivisten einige Runden Ausdauerlauf absolvieren, ehe nach dem Aufwärmen mit dem eigentlichen Sportprogramm begonnen wurde. Neben Liegestütz wurden unter anderem Kniebeugen, Hängen und Klimmzüge ausgeführt.

Wie auch im Vorjahr stand Eisbaden auf dem Programm.Während es damals Schnee und deutliche Minusgrade gab, zeigte das Thermometer diesmal lauschigere Temperaturen an. Dennoch ließ sich niemand den Badespaß verderben! Nach dem Sportprogramm eine willkommene Abkühlung.

Zuvor versammelten sich die Aktivisten noch zu einer kurzen Ansprache des Stützpunktleiters. Der stellte klar, dass auch im kommenden Jahr der politische Kampf harte Anforderungen an jeden Einzelnen stellen wird und es somit umso bedeutsamer ist, Körper und Geist zu stählen. Zahlreiche Pläne sind bereits gemacht und lassen voller Tatendrang auf das kommende Jahr blicken. Der Dreiklang aus politischem Kampf, kulturellem Kampf und dem Kampf um die Gemeinschaft wird auch 2024 beim Stützpunkt München / Oberbayern mit Leben gefüllt werden. Anschließend ertönte selbstbewusst der Kampfruf der nationalrevolutionären Bewegung, so dass so mancher Spießbürger im nahen Eching aus seinem Sonntagmittagsschläfchen geweckt worden sein dürfte. Für Vaterland, Volk und Heimat stehen die oberbayerischen Aktivisten bereit!

Viele neue und junge Aktivisten haben sich der Bewegung angeschlossen. Insofern stand natürlich auch der gemeinsame Austausch und das Kennenlernen auf dem Programm.

Im Anschluss an Sport und Eisbaden kam man daher noch bei frischem Gulasch aus der Gulaschkanone zusammen. Gestärkt und motiviert ging es für die Aktivisten wieder heim. Hast auch du es satt, dein Leben nur mit Konsum auszufüllen? Hast auch du Ideale und möchtest dich aktiv für eine große Sache einsetzen? Melde dich bei der nationalrevolutionären Bewegung und komm’ in unsere Reihen!