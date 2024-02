Winterbiwak beim SP Pfalz

An einem Wochenende, Mitte Januar 2024, trafen sich Kameraden des SP Pfalz zum gemeinsamen winterlichen Biwak. Pünktlich ging es vom geplanten Treffpunkt in Wilgartswiesen los. Wie erwartet hatte unsere Truppe ein frostiges Wochenende mit Temperaturen deutlich unterhalb des Gefrierpunktes vor sich.

Von Wilgartswiesen ging es die erste Etappe einen Bachlauf entlang. Anschließend etwas steile Anstiege hoch bis zu einem Aussichtspunkt, an dem wir kurz verweilten. Danach führte uns der Weg weiter bis zu dem beeindruckenden Luitpoldturm auf der Höhe von Merzalben.

Hier hatten wir die Möglichkeit, uns an einem Kaminfeuer im inneren des Turmes zu wärmen, zusätzlich wurde reichlich von den mitgebrachten Vorräten gespeist. Nach dem Aufwärmen und der Stärkung sollte es dann weitergehen, jedoch nicht ohne die weitreichende Aussicht von dem Turm aus über den Pfälzer Wald/Wasgau zu genießen. Mittlerweile wurde es auch schon dunkel und die Temperatur ging noch weiter nach unten. Zwischendurch füllten wir noch unsere Wasservorräte an einem Bachlauf auf und schalteten die Stirnlampen ein. Gegen 19 Uhr abends und nach etwa 20 km Laufstrecke erreichten wir nach einem sehr steilen Anstieg einen Lagerplatz. Nun wurde erst einmal ein Feuer entfacht, was sich jedoch durch die Witterungsumstände als schwierig erwies. Letztendlich brannte das Feuer und wir begannen zu kochen. Auch hier setzte uns die Temperatur ziemlich zu, sodass die Gaskartuschen teilweise einfroren und die Akkus ausfielen. Nach dem Aufbau der Zelte gingen wir leicht erschöpft schlafen. Nachts fiel die Temperatur nochmals auf etwa -10° Celsius.

Am darauf folgenden Tag sollte es früh weitergehen. Nach einem gemeinsamen stärkenden Frühstück und dem Abbau unserer Zelte ging es auf Schusters Rappen gemeinsam noch weitere ca. 10 km bis zu dem Ort Annweiler/Sarnstall, wo alle Kameraden ohne Ausfälle ankamen und das Biwak beendet wurde.