Unsere Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) ist durchgängig in allen Regionen von Brandenburg im Wahlkampf. Ob in Eberswalde vor Schulen oder in Cottbus auf der Straße, überall werben junge Aktivisten der NRJ unter Jugendlichen für unsere Bewegung und unseren Antritt zur Landtagswahl am 22. September 2024.

Unterstütze unseren Wahlkampf in Brandenburg!

Konto LV Brandenburg:

Der Dritte Weg

IBAN: DE46 1705 6060 0101 0332 90