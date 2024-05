Politik für Deutsche in Templin

In den letzten Tagen waren zahlreiche Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ in Templin zum Wahlkampf aktiv. Tausende Flugblätter und zahlreiche Plakate wurden eingesetzt. Im direkten Kontakt zur Anwohnerschaft wurden auch dutzende Unterschriften für unseren Antritt zur Landtagswahl am 22. September 2024 gesammelt.

Am 9. Juni 2024 zur Kreistagswahl heißt es in Templin im Wahlkreis 4 – alle drei Stimmen für Daniel Mörke – Listenplatz 11

Wir machen Politik für Deutsche – Der III. Weg !

