Wettkampftag im Stützpunkt Nord/Ost

Der Kampf ist eine Grundkategorie des Lebens. Egal ob gegen äußere Einflüsse oder innere, wie den eigenen „Schweinehund“. Es gibt Machtkämpfe, Rechtskämpfe, Überlebenskämpfe, Wahlkämpfe usw. Kampf ist also auch heute noch im Jahr 2024 und wird auch für immer ein Teil des Lebens auf und mit dieser Welt sein. Der Kampf ums Dasein, der Wille zur Verbesserung ist etwas, was tief in der Natur des Menschen immer wieder hervorbrechen wird. Wer sich aber schon zu weit von seiner eigenen Natur entfernt hat, wird in der Komfortzone des BRD Systems ewig idiotischen Statusobjekten, lächerlichen Trends und falschen Vorbildern hinterherlaufen.

In der AG Körper & Geist (https://t.me/AGkoerperundgeist) unserer nationalrevolutionären Partei „DER III. WEG“ setzen wir also Grundsteine für eine totale Erneuerung auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens.

Wir bekennen uns zur eigenen Natur, denn wir haben verinnerlicht, dass Kampf der Vater aller Dinge ist und auch bleiben wird

