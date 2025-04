Ostarafeier in Südbrandenburg

Mitglieder, Unterstützer und Freunde unserer Partei & Bewegung „Der III. Weg“ kamen in Südbrandenburg zusammen, um in der Gemeinschaft das Ostarafest zu begehen.Bei selbstgemachten Obstkuchen und Kaffee saß man am Tisch zusammen, um sich auszutauschen, Gespräche zu führen und neue Termine und Aktionen zu planen.

Zum Abendbrot gab es selbstgemachte Salate, und ein Spanferkel wurde gegrillt. Die zahlreichen Kinder konnten zusammen toben und spielen oder sich darin üben, einen Nagel in einen Baumstamm zu schlagen. Am Osterfeuer wurde sich gewärmt und neue Kraft für den politischen Kampf um unsere Heimat gesammelt.

Möge unser Volk fruchtbar bleiben! Wir kämpfen nicht nur für ein besseres Leben, sondern als Nationalrevolutionäre auch für das Überleben unseres Volkes.

Eine nachhaltige und volksbewusste Bewegung darf nicht nur Alltagspolitik betreiben, sondern muss auch die Seinsfrage beantworten. Was ist der Sinn des Lebens? Der Erhalt des Eigenen. Weil es keine andere Antwort auf die Seinsfrage geben kann, wenn man nicht mehr ist.