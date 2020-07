Der III. Weg – Landesverband Bayern gegründet

Am Sonnabend den 25. Juli 2020 kamen die Mitglieder aus dem Freistaat Bayern in einem Lokal in Ostbayern zusammen, um den Landesverband Bayern unserer nationalrevolutionären Partei DER III. WEG zu gründen. Nachdem über den Gebietsverband Süd bisher ein guter Strukturaufbau vorgenommen werden konnte, wurde auf der Versammlung der bayerischen Mitglieder einstimmig die Gründung des Landesverbandes beschlossen.

Damit ist die nächste Stufe im Werden unserer jungen Partei erreicht und das Fundament für eine vertiefte politische Arbeit gelegt worden. Zur Landesvorsitzenden wurde ohne Gegenstimmen die langjährige Aktivistin Jasmine Eisenhardt gewählt. Die bodenständige Bayerin bedankte sich für das Vertrauen der versammelten Mitglieder.

Zum stellvertretenden Landesvorsitzenden wählten die Anwesenden Karl-Heinz Statzberger aus München. Die neue Führungsspitze des Landesverbandes gab im Anschluss noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Termine und das weitere Wirken des Landesverbandes. Gelobt wurden auch die Hilfsangebote die von den bayerischen Stützpunkten im Zuge der Corona-Krise angeboten wurde. In den Angriff genommen werden soll auch die kommunale Verankerung unserer Partei. Dem Aufbau von Bürgerbüros und Treffpunkten muss hierbei ein besonderes Augenmerk zukommen. Die Entwicklung des neuen Bürgerbüros in Siegen zeigt auch, dass das Konzept der Schaffung von nationalrevolutionären Treffpunkten nicht auf Mitteldeutschland beschränkt sein muss, sondern auch in Westdeutschland erfolgreich sein kann. In optimistischer Stimmung wurde die Gründungsversammlung so beendet und man ließ den Abend gemeinsam in geselliger Runde ausklingen.