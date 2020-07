Die Weggefährtin #051: Der Halstuchknoten – Eine kleine Anleitung (+Video)

Betrachtet man etwa 100-120 Jahre alte Fotos unserer Vorfahren, so tragen Frauen zeitweise ein modisches Halstuch zur Bluse oder zum Kleid. 80-90 Jahre alte Fotos der (Ur-)großeltern zeigen oft uniformierte Jugendliche, die eines –ob Jungen oder Mädchen, junge Männer oder Frauen– gemeinsam haben: das Halstuch mit Lederknoten. Noch heute wird dieser Halstuchknoten weltweit von verschiedenen Organisationen benutzt, wie beispielsweise den Pfadfindern. In der Flugreisebranche tragen weibliche Reisebegleiterinnen mancherorts ein Halstüchlein und in der Modewelt ist das Tragen eines Halstuches ähnlich einer Krawatte immer wieder aktuell, ob nun zusammengehalten mit Brosche, Knoten oder Schleife.

Uns faszinierte nun die Technik, wie dieser Knoten denn wohl gebunden werden mag.

Der Halstuchknoten gestaltet sich schick und wunderbar passend zu Bluse oder T-Hemd. Da dieser Knoten damals von der Fabrik der Reichszeugsmeisterei aus fertig als Uniformbestandteil geliefert wurde, wussten jene etwa 95-jährigen Zeitzeugen, die wir zur Bindetechnik des Knotens gefragt haben, leider nicht, wie dieser Knoten gebunden wird.

Am 14. März 2020 fanden sich einige Frauen unserer nationalrevolutionären Partei “Der Dritte Weg” in Plauen zusammen, um sich, unter anderem, gemeinsam handwerklich zu betätigen. Mit viel Spaß saß man nun zusammen und band gemeinsam den Knoten aus je einem 120cm langen Vierkantrindsriemen. Ansonsten benötigt man nur starke Nerven, eine ruhige Hand und vielleicht einen kleinen Schraubenzieher oder Ähnliches, um bei der dritten Runde das Riemenende zum Schluss besser durch die kleinen Lücken drücken zu können.

Für Alle, die an diesem Tag nicht dabei sein konnten und all Jene, die sich für die Herstellung interessieren, hier nun ein Video mit der Anleitung:

