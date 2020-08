29. August 2020 – Wir berichten mit einem Liveticker direkt aus Berlin

Nachdem am 1. August eine Großdemonstration unter dem Motto „Versammlung für die Freiheit“ in Berlin stattfand, wird es am kommenden Sonnabend, den 29. August 2020, eine weitere Veranstaltung geben. Auch diesmal werden Mitglieder unserer Partei „DER III. WEG“ vor Ort sein. Auf unserer Weltnetzseite werden wir mit einem Liveticker über die Geschehnisse berichten.

Fraktur gesprochen #099: Die “Rechte” verpennt die Revolution

Wir sprachen mit einem langjährigen nationalen Aktivisten, welcher sich in der Grundrechtebewegung betätigt, über die Beteiligung an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Das Interview findet ihr HIER.



Das System ist gefährlicher als Corona – Am 29. August 2020 in Berlin auf die Straße!