Die Kleiderkammer auf dem Tag der Heimattreue in Olpe: Annahme und Abgabe von Kleidung (+Aktualisierung der Auflagen)

*Aktualisierung der Auflagen: Das Verbot von Mundnasenbedeckungen wurde aufgehoben. Eine Mundnasenbedeckung (Schlauchschal oder medizinischer Art) muss weiterhin nicht verpflichtend getragen werden, ist jedoch nicht verboten und kann jeder Teilnehmer auf eigenen Wunsch tragen.

Im Laufe der Jahre konnte das Programm auf dem „Tag der Heimattreue“ im sauerländischen Olpe immer wieder erweitert werden. Diese Entwicklung wird auch im Jahre 2020 fortgesetzt. Im Rahmen unseres Informationsstandes wird sich ebenso die Kleiderkammer, welche unter der Kampagne „Hilfe für Deutsche“ wie in vielen anderen Regionen auch in unserem Parteibüro in Siegen beheimatet ist, vorstellen. Es besteht also am kommenden Sonnabend die Möglichkeit, sich über unsere Arbeit zu informieren, Kleiderspenden aller Art abzugeben oder aus einem bereitgestellten Sortiment kostenlos Kleidung mitzunehmen. Darüber hinaus kann mit Futterspenden unsere ebenfalls in Siegen angebotene Tiertafel unterstützt werden!

Um 12:00 Uhr beginnt unsere Veranstaltung auf dem Kurkölner Platz in 57462 Olpe.