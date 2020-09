USA: Rittenhouse-Anwalt plädiert auf „Nicht schuldig“ (+Video)

Der Anwalt des 17-jährigen Kyle Rittenhouse, John Pierce, wurde von Fox-Moderator Tucker Carlson interviewt und berichtet über die Umstände der Schießereien in Kenosha, Wisconsin. Kyle Rittenhouse bewachte dort Geschäfte vor Plünderungen und erschoß auf seiner Flucht vor einem Antifa-Mob zwei Linksextremisten (Siehe: Der Todesschütze von Kenosha hat nichts falsch gemacht!)

Kürzlich wurde ein Interview mit dem Anwalt John Pierce von Kyle Rittenhouse veröffentlicht, das in Tucker Carlsons Programm in den Fox News geführt wurde. Rittenhouse wird nach den Ereignissen in Kenosha des Mordes ersten Grades verdächtigt. Dies lehnt der Anwalt jedoch vollständig ab.

Zur Vorgeschichte

„Dies ist eine hundertprozentige Selbstverteidigung. Kyle ist ein guter Kerl, er ist ein Rettungsschwimmer. Als er an diesem Tag mit der Arbeit fertig war, ging er mit einigen Freunden auf die High School, um Graffitis zu entfernen. Dann wurden sie von einem lokalen Geschäftsinhaber angerufen, der drei Geschäfte im Zentrum von Kenosha besitzt, von denen zwei niedergebrannt waren. Er wollte unbedingt das letzte verteidigen und bat um Hilfe. Kyle und seine Freunde beschlossen zu helfen.“

Pierce erzählt den Ablauf der Schießereien

„Kyle brachte das Erste-Hilfe-Paket in die Stadt, weil er dachte, verletzte Demonstranten könnten vor Ort sein, und er brachte eine Waffe mit, weil Kenosha zu einem Kriegsgebiet geworden ist, jeder gesunde Mensch hätte diese mitgebracht. Er und seine Freunde blieben in der Firma auf der Straße, bis er verletzten Demonstranten helfen musste, plötzlich stand er allein auf der Straße, als die Bereitschaftspolizei die Linie rückwärts bewegte.“

War die Waffe illegal?

„Es ist falsch. Die Waffe wurde nie über eine Staatsgrenze getragen und ist eine legale Waffe in Wisconsin, wo auch das offene Tragen von Waffen erlaubt ist. Als 17-Jähriger hatte er das volle Recht, eine solche Waffe zu besitzen. Die beiden späteren Fälle von Angreifern, die erschossen wurden, sind filmisch dokumentiert. In diesen Fällen ist klar, dass Rittenhouse seine Waffe nur auf Personen abgefeuert hat, die ihn physisch angegriffen haben.”

Was passierte am Anfang?

„Die New York Times hat eine Zusammenfassung der Ereignisse zusammengestellt und den Vorfall sorgfältig analysiert. Ein Schuss wurde abgefeuert, während Kyle einem Mob entkam, der ausrastete, als er versuchte, ein Feuer zu löschen. Der Mob war verärgert, sie fingen an zu drohen, Kyle zu töten und begannen ihn zu verfolgen, während er durch mehr Straßen rannte.

Als er keine Möglichkeit mehr sah, zu entkommen, wurde hinter ihm ein Schuss abgefeuert, den die New York Times deutlich zeigte. Kurz darauf griff ihn [Joseph] Rosenbaum, der die Jagd anführte, direkt von hinten an und versuchte, ihm seine Waffe zu entreissen. Als Kyle sich umdrehte, hatte er keine andere Wahl, als sich durch Schießen zu verteidigen, da er in Gefahr war, ernsthaft verletzt oder getötet zu werden.“

Was passierte zwischen den Schüssen?

„Kyle versuchte die Person anzusehen, die gerade erschossen wurde und rief auch seinen Freund an und sagte ihm, dass er jemanden erschossen habe. Er musste sofort aus dem Gebiet fliehen, weil der Mob, der ihn verfolgte, ihn für die Schießerei verantwortlich machte. Sie riefen, dass er nun ermordet werden würde, also begann er vor der Polizei und dem Sicherheitsdienst zu fliehen. Der Mob verfolgte ihn und er wurde von hinten geschlagen und fiel um.“