Überblick zu den Corona-Verordnungen der einzelnen Bundesländer

Seit Mitte Dezember gelten in allen Bundesländern irrsinnige Corona-Verordnungen, welche neben der Schließung vieler Geschäfte und Maskenpflicht auch Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen mit sich bringen. In dieser Übersicht wollen die Themen Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen je Bundesland aufschlüsseln. Teilweise erlassen einzelne Landkreise noch Sonderregelungen, auf welche wir hier jetzt nicht näher eingehen können. Diese verschärfen dann noch die Landesverordnungen (z.B. ab einer Inzidenz von mehr als 200). Lockerungen an Weihnachten haben wir auch nicht berücksichtigt. Vorerst gelten die meisten Verordnungen bis zum 11. Januar 2021.

Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen: Private Treffen sind nur auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen zu beschränken, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Landesweite Ausgangsbeschränkung: BW hat eine ganztägige Ausgangsbeschränkung erlassen. Ausnahmen gelten hier für Sport und Bewegung an der frischen Luft, das Erledigen von Einkäufen oder den Besuch eines anderen Haushalts (maximal fünf Personen).Zwischen 20 und 5 Uhr des Folgetages gilt in Baden-Württemberg auch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Das Haus darf hier nun noch aus berufliche Tätigkeiten, medizinische Behandlungen oder um religiöse Veranstaltungen zu besuchen, verlassen werden.

Bayern

Kontaktbeschränkungen:“Private Zusammenkünfte” werden auf den eigenen und einen weiteren Haushalt begrenzt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Landesweite Ausgangsbeschränkung: Das Verlassen der eigenen Wohnung ist daher nur noch mit triftigen Gründen möglich.In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 200 galt bislang zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gilt eine erweiterte Ausgangssperre. Berlin