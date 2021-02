Landtag – Dresden: Diätenerhöhung trotz Corona

Der Landtag in Dresden hat die geplante Erhöhung der Diäten für Abgeordnete in der Corona-Krise verteidigt und zeigt sich trotz Kritik uneinsichtig.

Heftiger Schlag ins Gesicht der Steuerzahler

Die etablierten Parteien zeigen erneut ihre widerliche Seite und damit ihr wahres Gesicht. Millionen Menschen bangen in Deutschland um ihr Einkommen, Tausende Deutsche sind hilfsbedürftig. Der sächsische Landtag will jedoch seine Diäten erhöhen, diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von 5943,50 Euro auf 6237,04 Euro pro Monat ansteigen.

Vertreter von SPD und CDU verteidigen die Entscheidung vehement gegen berechtigte Bürgerkritik an dem Geldsegen für die Politik. Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert blies reflexhaft in das gleiche Horn und argumentierte, dass so gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des Parlaments gestärkt wird.

Der Bund der Steuerzahler findet hingegen deutliche Worte der Entrüstung. Er spricht schonungslos von einem “heftigen Schlag ins Gesicht der Steuerzahler”.

“Vor dem Hintergrund sinkender Staatseinnahmen, drohender massiver Neuverschuldung und zu erwartender Haushaltslöcher in der mittelfristigen Finanzplanung des Freistaates ist die Entscheidung im Landtag nicht nachvollziehbar”.

Präsident Thomas Meyer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur

Die Mehrheit des Landtages in Dresden scheint den Blick für die harte Realität in Deutschland und den Bezug zur Bürgerschaft verloren zu haben.

10-Punkte-Programm zur Beendigung der Corona-Krise

Anders als populistische Parteien und liberale Marionetten des Kapitals stehen wir, “Der III. Weg”, für die Bündelung des nationalen und antikapitalistischen Widerstandes. Solidarität und konsequentes Handeln sind die Gebote der Stunde.

In einem 10-Punkte-Plan strebt unsere Partei “Der III. Weg” die rasche Beendigung der Corona-Krise an. Folgende Punkte sind in ihm enthalten: