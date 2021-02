Am 1. Mai 2021 werden wir in Zwickau (Sachsen) wieder gemeinsam unsere Wut und unseren Zorn über den volkszerstörenden Kapitalismus unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! – Überfremdung stoppen! Kapitalismus zerschlagen!” auf die Straße tragen.

Beginn ist um 11 Uhr – Platz der Völkerfreundschaft. Weitere Informationen HIER.