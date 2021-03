Massenproteste gegen Corona-Maßnahmen in Kassel (+Videos)

Am gestrigen Sonnabend versammelten sich über 20.000 Deutsche, um gegen die anhaltenden freiheitsberaubenden Corona-Maßnahmen der BRD-Herrschenden auf die Straße zu gehen. Aufgerufen hatte der Veranstalter unter dem Motto “Freie Bürger Kassel – Grundrechte und Demokratie”. Da nur eine Standkundgebung am Stadtrand genehmigt wurde, entschlossen sich viele Teilnehmer in der Innenstadt zu bleiben und dort ihre Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. Die Polizei überzeugte wieder einmal durch repressives Auftreten. Auch die Antifa demonstrierte gegen alle Querdenker und solidarisierte sich mit der Corona-Politik der BRD. Soweit nicht neues….

Nur diesmal konnte trotz Demonstrationsverbot ein größerer Aufmärsch durch die Kasseler Innenstadt realisert werden, und dies war nur auf Grund der großen Menschenmassen möglich. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Aktivisten unserer Partei, die selbst einem Fernsehteam des ARD aufgefallen sind. In einem 10-Punkte-Programm haben wir den Lösungsweg zur Beendigung der Corona-Krise zusammengefasst.

Auch in Aue gingen Demonstranten auf die Straße und ließen sich von der Polizei nicht einschüchtern. Siehe mdr Bericht