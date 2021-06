„Der III. Weg“ – LV Sachsen reicht Wahlunterlagen ein

Am 17. Januar 2021 fand in unserem nationalrevolutionären Zentrum „P 130“ in Plauen der sächsische Landesparteitag statt. Auf diesem wurde die Teilnahme mit einer Landesliste an der Bundestagswahl beschlossen und fünf Kandidaten gewählt.

Damit unsere Partei “Der III. Weg” mit voller Energie in Sachsen in den Wahlkampf starten kann, musste jedoch die bürokratische Hürde der sogenannten Unterstützungsunterschriften gemeistert werden. Seit Anfang Februar waren unsere Mitglieder im Dauereinsatz, um die vorgegebene Anzahl zu erreichen. Durch die katastrophalen Corona-Zwangsmaßnahmen war dies eine mehr als große Herausforderung. Dennoch wurde weit vor der Abgabefrist das Ziel erreicht und so konnte unser Landesvorsitzender Tony Gentsch, am heutigen Mittwoch alle Unterlagen beim Landeswahlleiter in Kamenz abgeben. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Unterzeichnern und den zahlreichen Unterstützern aus den anderen Landesverbänden recht herzlich bedanken.

„Freiheit statt Corona-Diktatur“ lautet das aussagekräftige Motto für den Wahlkampf, der im August beginnt. Die Herrschenden verkaufen unser Volk tagtäglich, um ihre eigene Macht zu sichern. Eine ausufernde Masseneinwanderung und die damit verbundene massive Ausländergewalt, katastrophale Corona-Zwangsmaßnahmen, die Zerstörung von Klein- und Mittelstandsbetrieben, der Untergang unserer Heimat und Tradition und der Corona-Impfwahn sind nur ein paar Beispiele, die uns die Volksverräter aufdiktiert haben. Dieser deutschfeindlichen Politik muss umgehend das Handwerk gelegt werden. Wir fordern:

“Erst unser Volk, dann all die Anderen. Erst unsere Heimat und dann die Welt!”